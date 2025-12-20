【モデルプレス＝2025/12/20】俳優の志尊淳と新木優子がMCを務める、12月29日放送の日本テレビ系音楽の祭典「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」（午後5時30分〜10時54分）より、第2弾出演アーティストが解禁された。【写真】新木優子、肩出し女神級ビジュアルで魅了◆「今年イチバン聴いた歌」第2弾アーティスト発表Spotifyのストリーミングデータをもとに、「今年イチバン聴かれた歌」を紹介する同番