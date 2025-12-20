巨人からオーストラリア・ウィンターリーグ（ＷＬ）に派遣されている４選手が最後の試合に臨み、有終の美を飾った。４人は１１月からアデレード・ジャイアンツのメンバーとして約１か月半戦い抜いた。荒巻悠内野手は自身の最終戦となったシドニー・ブルーソックスとの第２試合に「５番・三塁」で出場。初回に２ランを放ち、勝利に貢献した。石塚裕惺内野手は同戦に「１番・遊撃」で出場し３―３の９回２死二塁で右前に決勝打を