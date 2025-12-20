本当に資格を取る気があるのでしょうか…「ズルい〜！」「一緒に〜！」って…ノリが女子中学生みたいなママですね…。なんでもいいから“一緒に”やりたいだけなら邪魔しないであげてください！【まんが】ママ友と距離を置きたい(ウーマンエキサイト編集部)