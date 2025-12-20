フィギュアスケート・全日本選手権第２日（２０日・東京国立代々木競技場）――来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねて行われ、３枠を争う男子は、ショートプログラム（ＳＰ）首位の鍵山優真（オリエンタルバイオ）がフリーは１８３・６８点で２位となり、合計２８７・９５点で連覇を飾った。鍵山は日本スケート連盟の選考基準を満たし、２大会連続の五輪代表に内定した。ＳＰ５位の佐藤駿（エームサービス