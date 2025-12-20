12月29日（月）午後5時30分〜10時54分 生放送 2025年を締めくくる日テレ系音楽の祭典「発表！今年イチバン聴いた歌 〜年間ミュージックアワード2025〜」。ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が大集結！Spotifyのストリーミングデータをもとに「今年イチバン聴かれた歌」を紹介。豪華アーティストによる生ライブを、今年は番組最長！ホテルニューオータニ幕張から5時間30分 生放送でお届けする。本日、第二弾出演アーテ