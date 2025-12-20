W杯ジャンプ女子個人第9戦での丸山希の飛躍＝エンゲルベルク（共同）【エンゲルベルク（スイス）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ女子は20日、スイスのエンゲルベルクで個人第9戦（ヒルサイズ＝HS140メートル）が行われ、丸山希（北野建設）が合計274.9点で今季、通算とも5勝目を挙げた。1回目に136.5メートルで2位につけ、2回目で134メートルを飛んで逆転した。勢藤優花（オカモトグループ）が256.3