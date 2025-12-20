SG「グランプリシリーズ」と並行開催のボートレース住之江SG「第40回グランプリ」は20日、トライアル2nd3走目が終了。21日の最終日12Rで争われる優勝戦進出メンバーが決まった。圧巻の走りでポールポジションを手に入れた。桐生順平（39＝埼玉）はトライアル2nd3走目12Rでインから他艇を一切寄せ付けずに逃げ切り勝ち。今節は枠番抽選で2号艇、1号艇と連続で内枠を獲得し、そのチャンスをしっかりと生かした。「流れはいいで