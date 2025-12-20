2026年2月6日にイタリアで開幕するミラノ・コルティナオリンピック™でテレ東はアイスホッケー女子予選やスノーボード男子ハーフパイプ予選を中心に、大会序盤から注目の試合を中継いたします。そしてこの度、中継を盛り上げるアスリートキャスターとして、元フィギュアスケート五輪日本代表でプロフィギュアスケーターの村上佳菜子が就任することが決定しました。