◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２０日、スイス・エンゲルベルグ）女子個人第９戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４０メートル）が行われ、個人総合首位に立つ丸山希（北野建設）が、合計２７４・９点で２戦ぶりに勝利し、今季５勝目を挙げた。１回目にＫ点（１２５メートル）を大きく上回る１３６・５メートルで１３９・５メートルを飛んだニカ・プレブツ（スロベニア）に次ぐ２位で折り返した。逆転を狙った２回目は、他選手よ