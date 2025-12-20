6人組ロックバンド「UVERworld」20日、全国ツアーの横浜アリーナ公演を行った。未発表の新曲「EVER」を初披露。同曲がテレビ東京「ウィンタースポーツ2026」のテーマソングであることを、ライブ中にうっかり発表してしまう一幕もあった。ボーカルのTAKUYA∞（45）は「一番にファンの皆に伝えたかった」と語ると、会場からは大歓声が起こった。TAKUYA∞は同曲に対して「国や言語を超えて、一つの目標に立ち向かうアスリートの皆