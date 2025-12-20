テレビアニメ『野生のラスボスが現れた！』の第2期が制作されることが決定した。【動画】公開された『野生のラスボスが現れた！』第２期映像あわせてスペシャル映像も公開された。第２期にて新たに登場する覇道十二星天の姿が顕現したスペシャル映像で、女神のシナリオの真実に迫るルファスと覇道十二星天の活躍に期待が高まる。