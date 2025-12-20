テレビ東京は20日、来年2月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪で、元フィギュアスケート五輪日本代表でプロフィギュアスケーター、タレントの村上佳菜子（31）がアスリートキャスターを務めると発表した。初めてのアスリートキャスターに、村上は「私もスポーツを頑張ってきた一人なので、競技は違えど、皆様にお伝えできることは沢山あると思います。私にしかできない、アスリートに寄り添いながらも、元気にスポーツの素晴