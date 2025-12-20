11月末に行われたマンチェスター・シティ戦から3試合連続で対BIG6とのゲームが続いたリーズ。シティには敗れたものの、チェルシーを撃破、リヴァプール相手には引き分けと勝ち点4を稼いでいる。その後のアウェイ、ブレントフォード戦は1-1のドローに終わったが、しぶとく勝ち点1を獲得。降格圏との勝ち点差を広げた。そんなリーズには現在好調のストライカーがいる。それがドミニク・カルヴァート・ルーウィンだ。長くエヴァートン