【エンゲルベルク（スイス）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ女子は20日、スイスのエンゲルベルクで個人第9戦（ヒルサイズ＝HS140メートル）が行われ、丸山希（北野建設）が優勝し、今季、通算とも5勝目を挙げた。