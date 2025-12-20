巨人・西舘勇陽投手が２０日、日本プロ野球選手会・野球振興事業「マクドナルド野球・ソフトボール体験会サポートプロジェクト」の一環として岩手・盛岡市内の中野小学校を訪れ「中野アップルファイターズ」の選手らに野球教室を行った。花巻東ＯＢの右腕は、盛岡中央ＯＢのオリックス・斎藤響介投手とともに地元の少年少女に野球の魅力を伝え「まずは体を動かすことに対して『楽しい』と思ってくれることが大事で、そういうと