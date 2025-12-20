氷川きよしさん（48）と小室哲哉さん（67）が、29日放送の『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」で、一夜限りのコラボパフォーマンスを披露することが決定しました。この番組は、2025年を締めくくる日テレ系音楽の祭典で、Spotifyのストリーミングデータをもとに、“今年イチバン聴かれた歌”を紹介。豪華アーティストによる生ライブを、ホテルニューオータニ幕張から5時間30分生放送でお届けします。■