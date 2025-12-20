米国・ＷＷＥの?美しき狂気?ジュリアが、女子ＵＳ王座奪回へ向けて貴重な１勝を挙げた。昨年９月にＷＷＥ入りしてから、第３ブランド・ＮＸＴで女子王座を奪取するなど結果を残して今年５月にはメインロースターに昇格。６月にゼリーナ・ベガから女子ＵＳ王座を奪取し、異例のスピード出世を果たした。スマックダウンで順風満帆の王者ロードを歩んでいたが、１１月に初代ＵＳ王者のチェルシー・グリーンに２分足らずで丸め込ま