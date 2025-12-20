２０２６年ミラノ・コルティナ五輪の代表選考会を兼ねるフィギュアスケートの全日本選手権２日目（２０日、東京・国立代々木競技場）、男子フリーは鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が１８３・６８点、合計２８７・９５点で２連覇。五輪代表に内定したが、悔し涙がこぼれ落ちた。冒頭の４回転サルコーで４・５７点の出来栄え点（ＧＯＥ）を獲得して好スタートを切るも、中盤以降のジャンプで立て続けにミスが出た。キス