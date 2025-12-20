Image: Amazon.co.jp この記事は2025年7月21日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。サラダやメイン料理の添え物に欠かせないのが、野菜の細切り。包丁を使うと野菜の大きさを均等にするのが難しく、時間もかかってしまいますよね。ののじの「サラダおろし」は、まな板も包丁も使わず簡単に野菜の細