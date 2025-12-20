柔道パリ五輪女子48キロ級金メダルの角田夏実（33）が20日放送のTOKYOMX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」に出演。理想の恋愛について語った。角田は理想の男性について「やっぱ紳士な人がいいなって、最近思いますね」。恋愛スタイルは攻めなのか受け身なのかと聞かれると「受け身の方が長く続くかなって思う」と笑った。アスリートがいいかと聞かれると「運動が好きな人の方が。基本的に私が運動ベースの人生なので、