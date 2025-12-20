来季のＪＦＬ降格が決まっているアスルクラロ沼津は２０日、沼津市内でファン感謝祭を開催した。９月に監督を退任した中山雅史氏（５８）が進行役を務めた。来季スタッフとしてクラブに残る予定の同氏は「来季は厳しい戦いになると思いますが、僕らと共に戦ってください」と抽選で選ばれた約３００人のサポーターを前に呼び掛けた。イベントでは、選手とスタッフが４チームに分かれ、連想ゲームや綱引きなどで競い合った。サポ