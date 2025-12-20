嫉妬深い男性との交際は負担になりますが、少しヤキモチを妬くぐらいなら逆に可愛らしく感じるもの。そこで今回は、そんな男性の“可愛らしい”ヤキモチ行動を紹介します。急に話題を変えてくる会話中、他の男性の話題をしていたタイミングで男性が全然リアクションしなかったり、急に話題を変えられたりするなら、ヤキモチを妬かれている可能性が高いです。「他の男性の話なんて聞きたくない」というのが本音でしょうが、その気持