「奥さんがいるのは分かっているけど、私だけを見てほしい」「私には彼しかいない」。不倫に陥った女性が抱えがちな、強い執着や依存の感情。それは単なる恋愛感情ではなく、心の奥にある“満たされなさ”が形を変えて表れていることも少なくありません。ではなぜ、それほどまでに不倫相手にのめり込んでしまうのか、その心理をひも解きます。“選ばれている感覚”が心の隙間を埋める不倫関係では、「家庭があるのに自分を選んでく