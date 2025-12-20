１度浮気した男性は、何度も浮気を繰り返すもの。そこで今回は、そんな浮気した男性が口にしがちな「セリフ」を紹介するので、反省が見られないなら交際そのものを考え直しましょう。「もう２度としないから」浮気したことを心から反省していることを示すために、男性は「もう２度としないから」という言葉を使うはず。これが通用するのは本来なら１回だけなはずなのに、再び浮気が発覚した際に同じ言葉を口にするなら、心から反省