「もう限界かも…」と感じたとしても、すぐに別れを決められないことは珍しくありません。情や思い出があるほど、手放す選択にはエネルギーが必要なのです。そこで今回は、別れを決断する前に“心を軽くする方法”を紹介します。“いまの関係で感じていること”を一度、言語化してみるモヤモヤが続くときほど、頭の中は感情でいっぱいになりがち。紙やスマホのメモに「つらい」「無理してる」「楽しい瞬間が減った」など、感じたこ