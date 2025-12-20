食事量を見直したり、軽い運動を続けているのに、なぜかウエストだけが細くならない。そんな悩みを抱える大人世代の女性は少なくありません。もしかしたら、その原因は“動かせていない筋肉”にあるかも。特に日常生活でお腹を「ねじる動き」が不足すると、ウエストラインはぼやけがちになります。そこで実践したいのが、「腹斜筋」を刺激する簡単エクササイズ【ロシアンツイスト】です。ウエストが太く見えるのは、腹斜筋が使われ