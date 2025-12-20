ダイエット中、「摂取カロリーは抑えているはずなのに、なぜか痩せない…」と悩む人は少なくありません。その裏には“早食い習慣”が潜んでいるのかも。実は、食べるスピードが速いと満腹感を得る前に必要以上に食べてしまい、結果的にカロリーオーバーになってしまうのです。そこで今回は、早食いがダイエットを邪魔する理由と、無理なく改善できる「食べ方のコツ」を紹介します。🌼太る原因はこれ！“ながら食べ”が招く