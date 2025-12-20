冬のデニムは頼りになるアイテムですが、選び方や合わせ方を間違えると、思いがけず“古い雰囲気”が出やすい服でもあります。特に大人世代は、ちょっとした丈感や色合わせのズレが重たさにつながりやすいもの。そこで今回は、ありがちな冬のデニムコーデの失敗例を、今っぽく更新するコツとともに紹介します。▲左から、太めロールアップで重心が落ちた着こなし、黒ダウン×黒デニムでのっぺり見える冬カジュアル、トップスの丈感