柔道パリ五輪女子48キロ級金メダルの角田夏実（33）が20日放送のTOKYOMX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」に出演。最近イラっとした出来事を明かした。最近、海外へ行くことが多いという角田。空港での乗り換え時の手荷物検査で「飛行機乗ってきたし、ダメなもの入ってないはずなのに引っかかって」と告白。「中身全部出されて。ほっとんどめっちゃ出されて」とイライラを強調しながら「最後ポーチの中身出されて“ああ