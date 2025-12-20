年末年始は外食やイベントが増え、生活リズムが乱れやすい時期。さらにストレスや乾燥も重なり、口臭が気になる場面が増えることもあります。でも、人には相談しにくいテーマだからこそ、日常のケアが安心材料に。そこで今回は、筆者が実際に使って「これはリピートしたい」と感じた３つの「最新オーラルケア」を紹介します。翌朝のスッキリ感に差が出るラインナップです。入浴剤ブランド“BARTH”初の夜用重炭酸マウスウォッシュ