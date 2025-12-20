◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥12回戦WBC2位・アラン・ピカソ（2025年12月27日サウジアラビア・リヤドムハマド・アブド・アリーナ）世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥が20日、サウジアラビア・リヤドに到着した。WBC世界同級2位ピカソ戦に向け、決戦の地に入った。リヤドの空港に到着した井上を待っていたのは、自身の顔写真がプリントされた専用の送迎車。大橋会長