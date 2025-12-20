俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は２０日に最終話「はじまり」が放送された。東雲（深川麻衣）の記事により、事件の背後にキング（間宮）たちのいじめがあったことが世に知れ渡る。キングの娘・花音（宮崎莉里沙）は、いじめの対象となり、かつてのキングたちの行為が反転したかのように家族へと降りかかる。番宣出演した「ＺＩＰ！」で間宮が「夜９時５２分に注目」と語っていた