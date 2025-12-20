２０２６年ミラノ・コルティナ五輪の代表選考会を兼ねる全日本選手権２日目（２０日、東京・国立代々木競技場）の男子フリーで、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が１６５・５３点をマーク。合計２６１・１８点で３位に入り、初の五輪代表に大きく前進した。１位・鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、２位・佐藤駿（エムサービス・明大）と仲良しトリオで表彰台を独占し「優真と駿と３人で乗れたことはうれしい」と声