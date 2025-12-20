バンダイは、「HiGH＆LOW 10TH ANNIVERSARY ウエハース」(220円)を2026年4月に全国量販店の菓子売り場などで発売する。「HiGH＆LOW 10TH ANNIVERSARY ウエハース」は、10周年を迎えた「HiGH＆LOW」シリーズのカード付きウエハース。両面フルデザインのメタリックプラカードで全43種のラインナップが揃う。|I@010.jpg,caption|SNSではこの発表を受け「ハイロー初期からある!! 懐かしすぎて…私はMIGHTY WARRIORS推し!」「ハイローの