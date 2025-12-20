柏は２０日、ブラジル人ＤＦジエゴとの契約が今季をもって満了することを発表した。３０歳のジエゴは１７年から日本でプレーし、松本、水戸、徳島、鳥栖を経て、２３年に柏に加入。３シーズンにわたりプレーし、今季は３３試合５得点とチームの２位躍進に貢献した。クラブを通じて「この３年間、本当にありがとうございました。サポーターの皆さまからの温かいご声援と深い愛情に、心から感謝しています。また、このユニフォ