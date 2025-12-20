全日本選手権・男子フリーフィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権第2日が20日、東京・代々木第一体育館で行われた。男子フリーで三浦佳生（オリエンタルバイオ・明治大）は、165.53点をマーク。合計261.18点で3位に入り、五輪切符に大きく前進した。20歳の三浦が攻めた。冒頭に4回転ループを決め、続く4回転サルコーも成功。トーループの4─3回転も鮮やかに着氷した。単発の4回