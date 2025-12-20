レイソルは20日、ブラジル人DFジエゴの2025シーズン限りで退団することを発表した。現在30歳のジエゴは2017年に日本に渡り、松本山雅FCでの挑戦を決断。その後、水戸ホーリーホック、徳島ヴォルティス、サガン鳥栖を経て、2023年に柏へ完全移籍で加入した。今季は、明治安田J1リーグで33試合に出場し5ゴールをマークするなど、最終節まで優勝を争い2位でフィニッシュしたチームの躍進を支えた。ジエゴは退団に際し、クラブ