ソフトバンク・細川亨２軍バッテリーコーチの長女で、モデルや女優の細川愛倫が２０日、インスタグラムとＸを更新。優勝旅行で訪れたハワイのワイキキビーチで撮影した写真を投稿した。ソフトバンクの優勝旅行に家族の一員として参加した愛倫は「ハワイのビーチは本当にきれい毎日眺めたい」と満喫できた様子。「スイカの浮輪借りて１人でぷかぷか入ったよ」とつづった。細川は現役早大生の２１歳。フォロワーからは「眩し