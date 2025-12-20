歌手のアイナ・ジ・エンド（３０）が２０日、東京ガーデンシアターで２０２５年集大成ワンマンライブの「ｎｕｋａｒｉａｒｉ」を行った。舞台に現れると、「行くぜ東京〜！」と元気よく呼びかけてライブがスタート。「ＬｏｖｅＳｉｃｋ」ではダンサー１２人を迎え、力強い歌声を届けた。中盤の「スイカ」ではアカペラ歌唱で世界観に引き込んだ。スタイリッシュさも際だった。今回は髪の毛の一部を白と黒のしま模様にし、報