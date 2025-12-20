今回、Ray WEB編集部は職場のエピソードついて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・優には、仕事が早くて頼りになる橋本という後輩がいます。最近、なんだか彼女の様子がおかしく……？橋本の不調に気づいた優。以前は完璧だった仕事ぶりも、今では質が落ちてしまっているようです。果たして、彼女の悩みとは……！？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】優