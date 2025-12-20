◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第２日（２０日、東京・代々木第一体育館）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が１６５・５３点、合計２６１・１８点で３位に入った。冒頭の４回転ループで出来栄え３・６０点を引き出し、続く４回転サルコー、４回転―３回転の連続トウループも決めた。演技後は左手でガッツポーズを作った