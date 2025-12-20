私はアキナ（32）。娘のカオリ（小学1年生）の友だちのスズカちゃん（小学1年生）と、ママ友のミサちゃん（31）、弟のマコトくん（5）で遊びに行きました。マコトくんはワガママで、大人の言うことを聞かないので、私は苦手意識があります。今も私の運転で家まで送り、到着したというのに、マコトくんがDVDを観たい一心で車からなかなか降りません。そうこうしていると前から車が来てしまったのです。ここではすれ違うことができな