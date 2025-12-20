福岡県警小倉北署は20日、北九州市小倉北区堺町2丁目4番付近の道路上で19日午後3時半ごろ、通行中の小学生男児らが見知らぬ男から「どこの小学校」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は50代で身長170程度の中肉中背。黒色上衣のフードを被り、灰色ズボン、白色マスクを着用していたという。