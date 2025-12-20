ロックバンド・ＬＵＮＡＳＥＡのＳＵＧＩＺＯ（５６）が、１８日深夜に自動車を運転中、バイクとの接触事故を起こしたことが２０日、公式サイトで発表された。ＳＵＧＩＺＯは負傷しており休養が必要な状況で、２３日の年内のＬＵＮＡＳＥＡ有明アリーナ公演は延期に。年内のソロ活動も延期または中止となった。ＳＵＧＩＺＯはサイトで事故を報告して「今は何より、お相手の方の安否をとても心配し、一日も早い回復を心より