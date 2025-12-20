「グランプリ・ＳＧ」（２０日、住之江）１２Ｒ終了後にピットを歩いていた茅原悠紀（３８）＝岡山・９９期・Ａ１＝に、ファイナルの５号艇が確定したことを伝えると、「６号艇だと思っていました」と目を丸くしていた。その後は「５号艇ならありますね。マジであります」とニヤリ。「（１９９７年に住之江で開催した第１２回大会を５号艇で優勝した）服部幸男（静岡）さんと同じことをします」と、通算２回目のグランプリ制