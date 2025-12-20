「グランプリ、グランプリシリーズ・ＳＧ」（２０日、住之江）トライアル２ｎｄラストとなる３回戦が行われ、２１日１２Ｒで行われる優勝戦進出の６人が決定した。１号艇には、２０１７年以来、８年ぶり２回目のグランプリ制覇を狙う桐生順平（埼玉）が入った。２号艇は３回戦１１Ｒでインから逃げ切った関浩哉（群馬）、３号艇は今年のオーシャンカップ覇者の西山貴浩（福岡）、４号艇は地元の上條暢嵩（大阪）、５号艇は