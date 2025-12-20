「グランプリ・ＳＧ」（２０日、住之江）地元で歓喜のＶロードを切り開く。上條暢嵩（３１）＝大阪・１１０期・Ａ１＝が頂上決戦へ進出。トライアル２ｎｄ３回戦１１Ｒは５コースから４着。いったんは３番手を走っていたが、茅原に逆転を許してしまい、得点は２０点で優勝戦進出は１２Ｒの結果待ちになった。「あとは祈るだけです」と運を神に託すこととなったが、その願いが通じて４位でファイナル進出が決定した。「良かった