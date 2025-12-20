TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、長濱ねるさんと影山優佳さん。ここでは、かつて2人が一緒に活動していたけやき坂46時代のエピソードを語りました。左から：影山優佳さん、長濱ねるさん◆影山「全員ねるちゃんに憧れて入ってる」長濱：今年の4月に一緒のライブ（日向坂46「6回目のひな誕祭」）に立ったけど、“何もできなかったな”って思った。影山：え!? どう