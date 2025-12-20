◆プロボクシング▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦４団体統一王者・井上尚弥―アラン・ピカソ（１２月２７日サウジアラビア・リヤド、モハメド・アブドゥー・アリーナ）プロボクシング世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が２０日、自身のＳＮＳを更新。Ｘやインスタグラムなどで「サウジ到着リラックス出来ていて心身共