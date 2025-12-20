胆石による痛みには独特の性質があり、痛みの強さ、持続時間、種類などを理解しておくことで適切な対応につながります。他の腹痛との違いを見極める際にも、これらの特徴は重要な判断材料となるでしょう。疝痛と持続痛の違いや、痛みに伴って現れる随伴症状についても詳しくご紹介します。 監修医師：齋藤 宏章（医師）相馬中央病院内科、内視鏡センター医師 福島県立医科大学放射線健康管理学講座博士研究員 【専門・